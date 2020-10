Se rapprocher de la nature fait de plus en plus d’émules. Camper loin de l'agitation, seul ou en famille donne accès à la faune et à la flore à condition de respecter un guide de bonne conduite. .

La Suède, paradis des amateurs de pleine nature © Getty / Arterra

Dans un récente enquête commandée par booking.com, 57% des personnes interrogées déclaraient vouloir vivre des expériences, plus rurales, éloignées des sentiers battus ou plus proches de la nature.

Un campeur globe trotter

Luc Gesell va combler leurs rêves. De la Nouvelle-Zélande à Hawaï en passant par la Polynésie française ou encore l’Amérique du Sud, le Canada et les États-Unis, ce campeur passionné d’horizons infinis, a posé sa tente un peu partout .

Les bienfaits du bivouac

Il dévoile ses expériences et ses bons plans dans un ouvrage intitulé « Camper autour du monde ». Pour lui, il n’est pas utile d’aller très loin pour développer cet art de vivre et apprécier les bienfaits du bivouac.

Jura, chambre avec vue facile d’accès

Parmi ses sites préférés pour poser sa tente en France, il cite le Jura. Avec ses grandes plaines, ses lacs, ses bois, son panorama exceptionnel sur les alpes "C'est une merveille, facile d'accès " dit il . Il aime aussi la foret de Fontainebleau même si camper implique de bien comprendre les règles qui régissent le domaine.

La Suède, le paradis des campeurs

Parmi ses pays de prédilection il y a la Suède ou "la terre appartient à tous les Suédois". Concrètement, cela signifie qu'il est possible de bivouaquer presque partout. C est le fameux principe du libre accès à la nature que l'on retrouve aussi en Finlande et en Norvège.

Site secret

Comme pour la cueillette des champignons, les campeurs ne livrent pas forcément leurs sites préférés qu'ils souhaitent garder secret . Dans son livre, Luc donne quelques conseils pour trouver ces spots secrets comme celui tant recherché sur l'ile Oahu qui domine la baie d'Honolulu.

Luc Gesell auteur de Camper autour du monde dans la collection Gallimard Voyage au micro d'Emmanuel Moreau