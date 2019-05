Une compétition de ramassage de déchets marins avec des nageurs et des kayakistes est organisée à Marseille.

La méditerranée, la mer la plus polluée en plastique © Getty / VW Pics

C’est une chasse au trésor un peu particulière qui se prépare à Marseille. Le 30 mai prochain, le grand défi sera lancé dans la capitale phocéenne. Une compétition de ramassage de déchets dans le cadre de la Semaine du Développement Durable est organisée. Elle n’aura pas lieu sur terre mais dans la mer.

La méditerranée, la mer la plus polluée

Selon un rapport de juin dernier de l’organisation WWF ou Fond mondial pour la nature, la méditerranée est la mer la plus polluée au monde en terme de déchets plastiques. Les chiffres sont impressionnants. Ses eaux concentrent 1,25 millions de fragments de plastique au km2 et d’après les experts, 7% de tous les micro-plastiques du globe s’y trouvent. C’est pourquoi cette manifestation annoncée comme la première du genre en Europe a voulu conjuguer esprit sportif et conscience écologique afin de tirer la sonnette d’alarme sur la situation et faire changer les habitudes.

Des champions olympiques de natation engagés

Tout les participants se jettent à l’eau avec en point de mire de ramasser le plus possible de déchets. Cette course va associer kayakistes et nageurs. Elle se déroulera sur environ 8 kilomètres. Elle partira de la plage des catalans pour arriver à l’escale Borely. Une vingtaine d’équipes va concourir. Chacune d’entre elles sera composée de cinq personnes : quatre anonymes et un sportif de haut niveau. Les uns plongeant, les autres ramant. Parmi les personnalités du monde sportif, on peut noter la participation par exemple de la championne du monde du 4X100m Muriel Hurtis, des champions olympiques de natation comme Frédérick Bousquet, Fabien Gilot, Coralie Balmy ou encore Lionel Franc, recordman du monde de plongeon de haut vol.

Un bijou à découvrir au fond de l'eau

L'équipe gagnante ne sera pas forcément celle qui aura remonté le plus de déchets plastique. Trois prix seront remis, un pour l'équipe qui aura ramassé le plus, un à celle qui remontera le déchet le plus insolite et le troisième à l'équipe qui trouvera le grand saphir, un bijou immergé sur le parcours.

