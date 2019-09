Une grande opération de nettoyage des Calanques, version Harry Potter, va avoir lieu, à Marseille, dans 15 jours.

Vieux filets, plaque mineralogique, plastiques, on trouve de tout le long du littoral © Cleanmycalanques

Nettoyer en s’amusant, c’est possible et efficace. La preuve, le 6 octobre prochain, va se tenir à Marseille la « Coupe des déchets ».

Sacs poubelles et baguettes magiques

Cette compétition, qui s’inspire du sorcier le plus célèbre du monde, Harry Potter, réunira quatre équipes. La victoire reviendra à celle ayant collecté le plus de déchets. Mais à la différence du roman, les baguettes magiques seront remplacées par des sacs poubelles.

Des déchets bonus

Vendredi dernier, il y avait plus de 1 300 personnes qui se disaient intéressées sur la page facebook du collectif. Il est vrai que tout est prévu pour rendre cette compétition la plus ludique possible.

On jouera le jeu jusqu’au bout, on sera déguisé et il y aura des prix à gagner.

Eric Akopian, étudiant en sport et jeune fondateur du mouvement "Clean my Calanques", nous explique sa démarche. La compétition va être serrée car, en plus des monceaux de plastiques qui pourront être ramassés, il y aura aussi des « objets bonus » sur le parcours. Certains déchets rapporteront plus de point que d’autres. Et les apprentis sorciers devront rester attentifs jusqu’au bout car d’autres secrets seront dévoilés sur le parcours.

Des prototypes réalisés

La collecte peut être très variée. On trouve des vieilles plaques d’immatriculation, mais en grande majorité il s’agit de plastique et de mégots de cigarettes. Pour s’en débarrasser utilement, les mégots sont donnés à une association pour être recyclés. Pour le plastique, "Clean my Calanques" s’associe à différents projets qui utilisent cette matière pour créer des prototypes. Quant au verre collecté, il est mis dans les poubelles de recyclage. Eric Akopian, en s’alliant avec d’autres associations, a déjà récolté depuis 2017 plus de 20 tonnes d’indésirables comme il dit.

Des milliers de personnes sensibilisées

Pour l’instant, Eric Akopian se frotte les mains, car non seulement il a réussi à sensibiliser beaucoup de monde mais le 6 octobre, avec sa Coupe des déchets, il donnera à chacun le pouvoir magique d'agir pour la planète.

