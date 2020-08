À l'école Saint-Philbert, les familles aux revenus modestes peuvent s'offrir une semaine à la mer en logeant dans les classes spécialement réaménagées pour l'occasion par les parents d’élèves.

Gwendolina et son petit fils pendant son séjour à Noirmoutier © Radio France / Emmanuel Moreau

L’école Saint-Philbert à Noirmoutier-en-l'Île permet à des familles aux revenus modestes de passer une semaine à la mer à moindre coût.

L’école est à 10 minutes de la plage

Cette école privée, à proximité du centre-ville et située à 10 minutes de la plage, transforme le temps d’un été, ses classes afin de pouvoir accueillir des adultes avec leurs enfants. Le tableau noir reste en place mais tout le reste a changé.

Six couchages par classe

En juin, le dernier jour de classe, à la fin des cours, les élèves débarrassent leurs bureaux qui sont montés au grenier. Les parents d’élèves redescendent des matelas, de la vaisselle, l'électroménager afin d'équiper confortablement chacune des 8 classes. Autour des six lits, une place, des petites chambres sont créées, le reste de la pièce formant le séjour.

Gwendolina et son petit-fils de 15 mois

Gwendolina Roux qui habite le Mans a pu ainsi s'offrir une semaine de vacances à la mer avec Gaston, son petit-fils de 15 mois. Elle logeait dans la classe de CP. "On avait tout à notre disposition, plaque de cuisson, micro-onde, machine à café et il y avait même des couteaux à huîtres et un grand fait-tout pour les crabes" reconnaît en riant Gwendolina.

Les installations extérieures adaptées

Le matin, Gaston jouait dans le bac à sable, pendant que des plus grands profitaient du terrain de basket ou de la table de ping-pong sous le préau. Gwendolina reconnait avoir été heureusement surprise de cet aménagement et de l'ambiance qui régnait dans l'école où les familles s'invitaient à des barbecues.

380 euros la semaine

Gwendolina a déboursé 380 euros comme toutes les familles pour cet hébergement. Cet argent permettra d'alléger la contribution scolaire des familles et de financer une partie des activités de l'année. Quant à la sémillante grand-mère, elle assure avoir passé à Noirmoutier cette année "des vacances de rêves" avec son Gaston.

Ces hébergements sont ouverts à tous. Pour pouvoir en bénéficier, il faut envoyer un mail à locationsaintphilbert@gmail.com

Gwendolina Roux, la grand-mère de Gaston, au micro d'Emmanuel Moreau