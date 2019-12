Transformer son vélo, celui dont on ne veut se séparer, en vélo électrique c’est possible juste en changeant la roue avant.

Laurent Durrieu et sa roue electrique Teebike au salon Autonomy © Radio France / Emmanuel Moreau

Cette innovation qui arrive sur le marché français devrait séduire tous ceux qui font du vélo le weekend mais qui ne veulent pas l’enfourcher la semaine de peur d’arriver tout collant tout transpirant au bureau.

Un vélo connecté au smartphone

Il est en effet maintenant possible, si on possède un smartphone, de transformer son vieux vélo musculaire en vélo électrique juste en changeant la roue avant. Le moteur est dissimulée dans la roue.

La roue est connectée directement au smartphone. Ainsi il n'est pas utile de rajouter un câble et un compteur sur le vélo. Depuis le smartphone, on peut programmer sa vitesse La batterie qui alimente le moteur électrique est elle aussi invisible. Elle est dissimulée dans la roue. Pour la recharger il suffit de brancher la prise du transformateur dans le moyeu de la roue. Même si la solution miracle contre le vol n'existe pas, l'inventeur de la roue a pensé à y glisser une alarme connectée qui déclenche le smartphone en cas de mouvement. Et si le vélo est bougé, la roue se met alors en marche arrière....

Adaptable à tous les vélos

Tous les vélos peuvent être équipés de la roue Teebike. Elle s'adapte au vieux vélo qui dort dans le garage depuis des années, comme à n'importe quel vélo de ville ou vtc.

Réaction au cimetière asiatique de vélo

En France, 300 000 vélos sont jetés par an. En Asie, les chiffres sont sans commune mesure. Face à ce constat Lauren Durrieu a réagi en proposant cette roue qu'il a d'abord testé sur le marché asiatique avant de la lancer en France. Laurent Durrieu qui commercialise la roue Teebike au micro d'Emmanuel Moreau