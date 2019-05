Une femme lutte contre le gaspillage alimentaire en récupérant les invendus chez les pâtissiers. Elle redistribue les gâteaux dans les associations caritatives ou dans la rue. Depuis 3 ans, elle tourne avec sa camionnette....

La collecte du soir des Pâtisseries solidaires. © Pâtisseries solidaires

Suite à la disparition de sa fille Juliette, une jeune pâtissière de 26 ans, Solange Gauthier a décidé d’apporter de la douceur à ceux qui en sont privés. 5 fois par semaine, en fin de journée, elle pousse les portes des pâtisseries parisiennes pour récupérer les invendus et les redistribuer aux associations.

Des tartes aux fraises, des macarons

Elle est étonnée de la quantité et de la variété de gâteaux qu'elle récupère. Des tartes aux fraises, des macarons, des flans... Elle prend tout ce qu'on lui propose même les viennoiseries. "Le mercredi soir, c'est une centaine de gâteaux que je transporte, et le dimanche, ma voiture est pleine" reconnait elle.

Aucun stock, tout est redonné dans la soirée

À chaque collecte, c'est un peu la course. Solange ne stocke rien, elle redistribue tout dans la soirée. Pour des raisons de sécurité alimentaire, les gâteaux ne peuvent être gardés, ils doivent être consommés le jour même.

Des pyramides de gâteaux

Elle s'arrange pour organiser ses circuits afin de pouvoir récolter le plus possible de gâteaux par soir et les redistribuer au plus vite aux associations les plus proches. Elle part aussi en maraude avec les restaurants du cœur. Elle participe aux distribution de repas de rue où elle dresse ses pyramides de gâteaux.

Les pâtissiers l'attendent

Les pâtissiers sont devenus ses amis. Il la remercie de leur permettre de ne pas avoir à jeter. C'est à la fois parce qu'elle ne supporte pas le gaspillage mais aussi en hommage à sa fille qui venait de commencer sa carrière de pâtissière que Solange continue ses rondes.

Solange reconnait que si d’autres bénévoles la rejoignait dans son association "Pâtisseries solidaires", elle pourrait apporter encore plus de douceurs comme elle dit.

Solange Gautier, présidente de l'association "Pâtisseries solidaires" au micro d'Emmanuel Moreau

