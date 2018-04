Une jeune designer a crée un kit représentant les organes sexuels féminins en 3D. Il a été conçu pour permettre aux femmes de s'approprier leurs corps et leur sexualités. Conçu avec des matériaux du quotidien il peut être reproduit dans les pays les plus pauvres et profiter à toutes les femmes.

Le kit "les parleuses" représentant les organes sexuels féminins, nouvel outil pour l'éducation sexuelle, réalisé par la designer Fanny Prudhomm © © Fanny Prudhomme

Fanny Prudhomme est une designer tout juste sortie de l'ENSCI . Dans le cadre de son diplôme elle a conçu "les parleuses", un kit pour que les femmes s'approprient leurs corps et leurs sexualités. Avec l'aide de sexologues, de représentantes du planning familiale, de médecins, d'enseignants, tous reconnaissants face à un manque d'outils pour l’éducation sexuelle , elle reconstitue les organes génitaux féminins en 3D

Vulve, vagin, ovaires, clitoris...sont reconstitués à partir de matériaux du quotidien.

"J'utilise des matériaux familiers pour lever une part de mystère qui entoure le sujet, élastique, joint de lavabo..." annonce Fanny Prudhomme. Elle ajoute:"J'ai constaté que souvent dans les plannings familiaux ce sont des objets en silicone représentant des parties du corps destinés aux étudiants en médecine qui sont utilisés. J'ai voulu enlever le coté anxiogène" Ce kit d'éducation est fait pour être commercialisé à moindre coût mais aussi pour être reproductible dans n'importe quels pays du monde et profiter à toutes les femmes même des pays les plus pauvres. Fanny Prudhomme créatrice de "Les parleuses" au micro d'Emmanuel Moreau.