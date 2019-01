Une anglaise a créé un site qui propose à ses clients d’acheter des produits faits pour durer toute la vie

Tara Button selectionne les objets inusables de sa boutique © Buymyonce

Il existe désormais une boutique en ligne du nom de BuyMeOnce où l’on peut trouver des milliers de produits différents conçus pour durer toute la vie.

Une anglaise qui a travaillé 8 ans dans la pub

Il a été monté et lancé par Tara Button, une jeune anglaise qui a travaillé 8 ans dans la pub et qui au fil des années, s’est trouvée écoeurée de faire la promotion de produits de mauvaise qualité dont la durée de vie ne cessait de diminuer.

Tout bascule à son anniversaire

C est le jour de ses 30 ans que tout a basculé. Pour ses 30 ans, sa sœur lui a offert une cocotte le Creuset. Une de ces cocottes bien lourdes réputées être très solides et capables de durer toute une vie. Tara décide alors de lancer cette boutique qui ne propose que des objets utiles, indestructibles et que l'on garde à vie.

Une selection rigoureuse

Sa méthode de sélection se décompose en cinq etapes : d’abord, s’assurer que les matériaux et le processus de fabrication garantissent une durée de vie bien supérieure à la concurrence. Ensuite, scruter les avis laissés par les utilisateurs pour vérifier qu’ils attestent de la bonne qualité des produits dans la durée. Le produit doit également être fabriqué de façon éthique avec des matériaux durables, et l’entreprise doit garantir un service après-vente irréprochable. Enfin, dernier critère très important en la matière : le design doit rendre le produit indémodable…

2000 objets référencés

Compte tenu du cahier des charges, la sélection est sévère. 2000 objets sont référencés . On y trouve par exemple un parapluie increvable garanti à vie, un sac à dos inusable, mais également des vêtements, ou ce modèle de bottines crée en 1920 et qui n’a pas changé. Il y a aussi des tapis de yoga…ou des ustensiles de cuisine comme le grille pain ou chaque piece peut être remplacé. Sans oublier les fameuses cocottes et marmites citées précédemment. Tara veut que son site accompagne le changement des mentalités, qu’il incite à la transmission plutôt qu’au jetable

Malheureusement, tous ces objets sont relativement chers. Mais peut être est-ce le prix à payer pour préserver la planète…

Tous les détails avec Emma Stokking de l'agence Sparknews au micro d'Emmanuel Moreau