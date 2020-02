Les aurores boréales dans le ciel de Londres ne sont pas dues à un quelconque dérèglement climatique. Elles sont le fait d'un artiviste genevois qui, à travers le monde, utilise l'art pour créer du changement.

Dan Acher apporte des aurores boreales partout dans le monde © happycitylab

Les aurores boréales aperçues dans le ciel de Londres ont été réalisées grâce à un astucieux jeu de lumière. Cette illusion parfaite mélangeant art et technologie est l’œuvre du genevois Dan Acher.

L'art pour mieux vivre ensemble

Dan Acher se définit comme un "artiviste". Il a fondé le Studio Happy City Lab. Ses manifestations artistiques contribuent à favoriser le vivre-ensemble et à permettre aux citadins de se connaitre. Il veut transformer notre vision de la ville et du vivre ensemble

Les boites d'échanges entre voisins

Il a ainsi récupéré d'anciennes boites à journaux, comme il en existe tant en Suisse, les a faites décorer par des artistes, puis les a placées sur les trottoirs. Les habitants y déposent ce qu'ils souhaitent donner gratuitement à autrui. Il a commencé par une première boite dans sa rue. Aujourd'hui, il y en a 200 dans toute la ville. En une année, il a fait économiser 32 tonnes de déchets à la mairie. Elles permettent d'apprendre aux Genevois à ne plus gaspiller tout en faisant plaisir.

On vous regarde

Le drapeau de l'oeil we are watching a la taille d'un immeuble de 10 étages / happycitylab

Au-dessus de la tête des dirigeants qui se réunissaient dans le cadre de la COP 25 à Madrid en décembre dernier, flottait un immense drapeau de la taille d'un immeuble de 10 étages. Dessus, des milliers de photos, des portraits d'anonymes envoyés de 190 pays y sont imprimées. Juxtaposées les unes à coté des autres, les photos représentent un œil qui envoyait un message aux dirigeants de la COP : "les yeux du monde sont sur vous". Le programme s'appelle We Are Watching et cet œil sera déployé lors d'autres rendez-vous climatiques.

Dan Acher fait partie des entrepreneurs sociaux soutenus l'ONG Ashoka.

Dan Acher , fondateur du STudio Happy City Lab au micro d'Emmanuel Moreau