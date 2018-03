"Le Local "est un restaurant qui a été pensé autour du zéro déchet en s'appuyant sur l'économie circulaire. Ses jeunes créatrices débordent d'imagination et reçoivent d'autres chefs en résidence pour les initier à cette cuisine jeune et engagée. Et c'est bon....

Le restaurant o zéro déchet © Getty / ERIC FEFERBERG

Elles sont trois à faire vivre ce tout nouveau lieu exemplaire de Bruxelles. Le restaurant "Le local" est axé sur les circuits courts. Cela commence par les produits, cela se continue dans l' aménagement des lieux, le tout pour servir une cuisine pensée zéro déchet .

Une philosphie en pratique

Aubane Verger, à la caisse , a eu l'idée, Laura Perahia de formation littéraire s'est mise au fourneaux et la sémillante Louise Moraldi issue d' écoles d'arts, en salle est venue les rejoindre. Moyenne d'âge à elles 3: 30 ans.

Malgré les apparences on est loin du bio, bobo, pipeau.

Avec le Local, Aubane et Laura veulent mettre en avant les petits producteurs locaux ainsi que les jeunes chefs et designers qui n’ont pas encore l’infrastructure nécessaire pour se lancer... La décoration est réalisé en partie avec des matériaux de récupération. Par exemple les chaises en plastique ont été redessinées par un designer et l'installation électrique provient d'un immeuble en démolition.

Dans l'assiette on cultive le zéro dechet

En cuisine, Laura travaille le produit, dans le respect des saisons et des producteurs. Aubane et elle les ont personnellement choisis. Elles se sont rendues chez chacun d'eux voire si leur façon de travailler étaient bien en accord avec leurs valeurs. Ils arrivent avec leurs produits de la ferme et repartent avec le compost du restaurant à mettre dans les champs.

Des cuisiniers en résidence

Laura a appris son métier dans des restaurants classiques avant de partir faire des stages à l'étranger pour se perfectionner dans le zéro déchet. En recevant des cuisiniers en résidence, elle transmet à la fois ses recettes mais aussi une culture nouvelle avec une cuisine plus engagée.

Aubane Verger et Laura Perahia au micro d'Emmanuel Moreau