Un nigérian a lancé une plateforme pour démocratiser le système de bourses étudiantes dans son pays.

60 % des jeunes au Nigéria ont moins de 24 ans. © Getty / FG Trade

La plateforme Village est toute jeune, elle n'a qu'un an. Reposant sur le financement participatif, elle permet à la diaspora nigériane d’aider des millions de jeunes nigérians d’accéder à l’éducation et financer leurs études.

Simple d'utilisation

Sur la plateforme, les étudiants créent un profil et partagent leurs histoires dans l’espoir d’obtenir un soutien financier. En moins d’un an, elle a reçu 500 demandes et levé l’équivalent de 10 000 dollars de dons.

Une entrepreneur nigérian trentenaire

Bola Lawal en est l'instigateur. Ce trentenaire a lui-même été étudiant au Nigéria et il se souvient de son parcours du combattant. Il était brillant et avait d’excellents résultats, mais il est resté non-scolarisé chez lui 3 ans car il n’avait pas les moyens de payer l’université nigériane dans laquelle il était inscrit. Sa mère, consciente de son potentiel, a dû vendre une propriété et prendre un deuxième emploi pour payer les frais de scolarité. Il a ensuite réussi à obtenir une bourse pour poursuivre ses études aux Etats-Unis où il a travaillé plusieurs années. Mais il sait qu’il fait partie des rares chanceux, et que pour chaque étudiant diplômé, il y en a des milliers qui ne peuvent poursuivre le cursus. Il a donc lancé Scholar X pour connaitre les orientations possibles et Village pour financer les études.

Le Nigeria est un des pays le plus peuplé d'Afrique

Avec une population de plus de 190 millions d’habitants, dont 60% ont moins de 24 ans, le Nigéria est le pays le plus peuplé d’Afrique mais également l’un des plus jeunes. Face à ce boom démographique, le système éducatif a du mal à suivre : le pays compte 10 millions et demi de décrocheurs scolaires (un triste record mondial) et un nombre croissant de jeunes qui ne trouvent pas de place à l’université.

Emma Stokking de l'agence Sparknews partenaire du forum sur l'éducation Wise@NY qui s'est tenu à New York le 22 septembre et ou était présenté ScholarX, au micro d'Emmanuel Moreau