Le célèbre fabriquant de jouet Lego teste des briques en braille. 250 pièces pour reproduire l'alphabet mais aussi les chiffres.

On connait tous ces petites briques de toutes les couleurs qui permettent de jouer les maçons à la maison. La fondation Légo répondant à la demande de plusieurs associations dont une danoise puis d’une autre brésilienne a décidé d’utiliser ses petites briques ludiques pour permettre aux enfants mal voyants ou non voyants d’apprendre l’alphabet braille.

Seulement 10% des enfants non voyants aux USA apprennent le braille

Aujourd’hui avec le développement des produits sonores comme les livres audio ou différentes applications, de moins enfants apprenent le braille. Aux Etats Unis selon une étude de la National fédération of the Blind, seulement 10% des enfants malvoyants apprennent le braille, un chiffre qui passe en dessous des 5% au Royaume-Uni. Alors que l’apprentissage de la lecture pour les déficients visuels est synonyme de plus d’indépendance, d’un niveau d’étude plus élevé ce qui permet de trouver plus facilement un emploi. C'est pourquoi la fondation a apporté son concours au développement de ces briques.

Des briques spécialement conçues.

Les briques en braille ont les mêmes couleurs que les autres. Mais leurs picots sont differents. Ils reproduisent l'alphabet braille. Et pour que tout le monde puissent les utiliser, les voyants comme les déficients visuels, la lettre reproduite est inscrite sur la brique. Ce qui favorise l'apprentissage.

le kit sera offert aux associations

Le kit de briques en braille est en test au au Danemark, en Norvége, en Angleterre et au Portugal. Il sera testé en France durant le troisième trimestre. Il ne sera pas vendu mais offert aux associations concernées.

Anne Besson directrice du marketing Lego France au micro d'Emmanuel Moreau