L'association "Silence on lit" en place dans les établissements scolaires, incite tout le monde à lire, en silence, tous les jours, tous ensemble au même moment, le livre que l'on veut. Cette initiative nous vient d'un lycée d’Istanbul ou elle est pratiquée depuis des années avec un réel succès.

L'association Silence on lit demande aux établissements scolaires d'organiser dans la journée une pause de 10 à 20 minutes. Pendant ce laps de temps, tout le monde - les élèves , les professeurs, l'administration- sort un livre de sa poche et se met à lire. On lit ce que l'on veut.

Mais il y a une consigne impérative à respecter : on doit entendre les mouches voler

La lecture a lieu dans le silence. Silence on lit a le soutien du Ministère de l'Education Nationale qui veut redonner le goût de la lecture. A Paris déjà 30 écoles développent ce concept , d'autres académies comme par exemple Metz et Aix en Provence ont décidé de suivre.

Olivier Delahaye vice président de l'association Silence on lit au micro d'Emmanuel Moreau