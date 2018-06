UN collectif d'artistes lance un nouveau courant artistisque. Ils réalisent des portraits inédits à l'aide d''algorithmes .

Gauthier Vernier, Hugo Caselles-Dupré et Pierre Fautrel entouré du comte et la comtesse de Belamy © Hugo Caselles-Dupré

Ils sont trois à avoir crée Obvious: Pierre Fautrel, Hugo Caselles-Dupré et Gauthier Vernier. Trois copains passionnés à des niveaux différents d'intelligence artificielle. Ils réalisent essentiellement des portraits.

Des portraits inédits

Chaque portrait est inédit. Pour le réaliser, sans intervention humaine, les trois compères fournissent à l'algorithme 15 000 portraits choisis parmi des peintures allant du 15eme jusqu'au 19eme siecle. Le résultat se rapproche d'un visage mais les traits restent flous.

La famille de Belamy

Le collectif a réalisé une collection: la famille de Belamy . On retrouve ainsi le comte et la comtesse et tous leurs enfants et petits enfants .

Une première vente réalisée

Ce nouveau concept qui n'est pas encore enseigné au Beaux Art se développe. Une première toile à été acheté par Nicolas Laugero Lasserre, directeur de l’Institut des Carrières Artistiques (ICART) et collectionneur. Une prochaine vente aux enchères devrait avoir lieu d'ici quelques mois.. D'autres artistes travaillent aussi sur le potentiel artistique des algorithmes.

Pierre Fauterel, l'un des 3 fondateurs d'Obvious au micro d'Emmanuel Moreau