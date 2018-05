Les maisons de retraite étant surchargées et chères, une jeune entreprise sociale trouve des familles d'accueil pour les personnes âgées.

Agathe Pommery co fondatrice de Cettefamille © Radio France / Emmanuel Moreau

On connait les familles d'accueil pour les enfants mais il existe aussi des familles d'accueil pour les personnes âgées.

Une entreprise sociale

Agathe Pommery et son associé ont monté Cettefamille, une plate forme sociale qui permet de trouver la famille apte à recevoir une personne âgée, qui ne peut plus rester chez elle, afin qu'elle vive à la maison comme dans une famille.

Des familles d'accueil de confiance

Sur la plate forme plus de 2000 familles sont recensées dans toute la France . Toutes sont agrées par l’administration et formées par les conseils départementaux. La famille n'assure pas que l' hébergement. Elle s'engage à nourrir la personne, faire son ménage... et surtout faire en sorte que la personne accueillie continue sa vie comme à la maison.

Une alternative aux maisons de retraites

80% des personnes âgées expriment le souhait de rester chez elles le plus longtemps possible. La famille d'accueil est une alternative conviviales, sur-mesure, et moins chères que dans les établissements collectifs.

Agathe Pommery co fondatrice de Cettefamille _au micro d'_Emmanuel Moreau