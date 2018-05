Une plate forme collaborative met en relation des skippers et leurs bateaux avec ceux et celles qui souhaitent embarquer pour un week end ou une semaine.

A la découverte des criques de Majorque © Radio France / Emmanuel Moreau

Alyzee Joy Montana, 26 ans, a été engagée au mois de mars pour tester les croisières proposées par la start up Sailsquare.

Une plate forme fondée sur l'économie collaborative

Plus de 1600 skippers locaux ont rejoint la plate forme. Ils proposent d'embarquer à bord de leurs propres bateaux afin de faire découvrir comme des guides, leurs régions ou l'univers de la mer au plus grand nombre. L'idée du co fondateur Simone Marini est de permettre de découvrir la plaisance que se soit sur une semaine ou un week end à moindre coût.

Océane trotter

Alyzée Joy Montana a été choisie parmi plus de 3000 candidatures. Elle a commencé sa mission: parcourir les mers du monde. Elle vérifie que les skippers respectent bien la charte de la startup en partageant leurs bateaux. Elle profite de ces navigations pour réaliser une websérie. Aprés Cuba, elle a mis le cap sur les fjords norvégiens....

Maxime Courtaigne directeur de Sailsquare pour la France au micro d'Emmanuel Moreau