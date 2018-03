Les poissons peuvent aussi emprunter les circuits courts. Une initiative qui remet en cause le modèle économique traditionnel tout en favorisant une pêche responsable.

Sitot pêchés les poissons sont expédiés © Getty / Adie Bush

Poiscaille est une plateforme qui permet au consommateur de recevoir son panier de la mer directement après avoir été pêché. Pas de stock, pas de congélation...

Une pêche responsable

Derrière cette exigence de fraîcheur , se dissimule une pèche responsable. Charles Guirriec co fondateur de Poiscaille travaille avec une cinquantaine de pécheurs. Tous ont été sélectionnés selon des critères très précis. Les bateaux sortent à la journée, les pêcheurs utilisent les techniques de pêche dormantes, ils ne privilégient pas plus une espèce qu'une autre et toujours dans le respect des cycles de reproduction.

Des poissons oubliés.

Le consommateur ne sait pas à l'avance ce qu'il y aura dans son panier de la mer. Le contenu dépend de la pèche du jour. Il pourra y avoir des poissons oubliés. C'est l'occasion pour lui de découvrir de nouveaux poissons délicats mais trop fragiles pour rester sur les étales d'un poissonnier .

Des pêcheurs mieux rémunérés

Poiscaille travaillant en direct avec les pêcheurs, ceux-çi sont mieux rémunérés. Ils perçoivent au minimum 20% de plus que dans les circuits traditionnels sans pour autant augmenter les prix pour le consommateur.

Charles Guirrec co fondateur de Poiscaille au micro d'Emmanuel Moreau @MoreauEmm