De jeunes ingénieurs ont crée une plate forme qui permet de se faire projeter dans une vraie salle de cinéma le film de son choix pour le prix d une place.

"L'aile ou la cuisse" avec Louis de Funes © Getty / Sunset Boulevard

Trois ingénieurs ont lancé une plate forme qui pourrait faire revenir les spectateurs dans les salles de cinéma désaffectées. La frequentation à baissé de 73,8 % en juillet selon le centre national du cinéma.

programmer sa séance

Au cinéma « le studio Galande » à Paris, il est possible de programmer sa propre séance. Le site Cociné ,monté par 3 ingénieurs, permet de commander un film afin de le voir projeter sur grand écran au jour et à l’heure choisis.

Une formule innovante

Il suffit que 10 spectateurs déclarent être intéressé, pour que la projection ait lieu. 16 séances ont déjà été organisée dans ce cinéma indépendant qui inaugure la formule , et deux fois la salle était comble

les films proposés

Un certain nombre de films est proposé sur le site et régulièrement de nouveaux sont ajoutés. Mais la liste n'est pas exhaustive. C est le spectateur qui choisit en fonction de son envie. S'il ne trouve pas celui qu'il souhaite revoir, il lui suffit d'en faire la demande sur le site et celle-çi sera transmise au cinéma.

Place à 8 euros

Les séances peuvent être privées mais aussi publique . Il suffit que 10 personnes se disent interessées pour que la projection ait lieu. Chaque fois la place est à 8 euros.

Les fondateurs du site souhaite étendre leur action à d’autres salles en France.

Gilles, l'un des 3 ingénieurs fondateur de Cociné, au micro d'Emmanuel Moreau