Une journée sans danser est une journée gâchée. Au programme de ce mercredi, les vertus de la danse. Et vous, est-ce que vous dansez ?

Alors on danse ? © Getty / Simon McComb

Pendant le confinement, la danse nous a permis de nous évader de nos intérieurs. Cloîtrés entre quatre murs, certains ont eu soudain envie de s'y mettre. Les vidéos de danse, de chorégraphies ont fleuri sur internet comme les cours de danse donnés à distance par de grands chorégraphes. De nombreux spectacles ont été diffusés gratuitement en ligne. Le monde entier, sur écran s'est mis à danser. Le confinement a également fait découvrir à beaucoup que la danse n'a pas besoin de grands espaces, qu'elle peut exister absolument partout. C'était une magnifique manière d'exercer sa liberté et d'être à l'écoute de soi-même.

Danser, pour se demander à soi-même : comment ça va ?

Le mouvement du corps comme exutoire, comme tension libératrice, comme lâcher prise, c'est de cela dont on parle ce mercredi matin. Mais est-ce que tout le monde a réussi à se lâcher, à faire des ronds de jambes dans son salon ? Quels sont les bienfaits de bouger son corps ? Pourquoi certains s'en privent ? Contactez-nous pour parler de votre expérience. Vous aimez danser ?

Pour parler de la danse, nous recevons deux danseurs, Mourad Merzouki, aussi chorégraphe et directeur du Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne et Nadia Vadori-Gauthier, à l'origine du projet "Une minute de danse par jour". Elle dansera d'ailleurs la 2000ème danse ce dimanche, à 11h11, au Théâtre Chaillot à Paris.

Julia Beauquel, ancienne danseuse et aussi philosophe sera également avec nous pour démontrer qu'il y a un lien entre un philosophe et un danseur. Elle en parle dans son livre, "Danser, une philosophie", aux éditions Carnets Nord.

Et au téléphone, Yves le Coz, prof de gym qui fait danser ses élèves et dont le projet a fait l'objet d'un documentaire réalisé par Benoît Grimont.

Le coup d’œil à la presse

Tous les mercredis, nous appellerons après 10 heures, Alexandre Lazerges, journaliste chez le magazine GQ. Il nous parlera d'un truc, d'un bidule, d'une invention ou d'un machin. C'est justement "l'objet de son appel" !

Plateau ciné

En fin d'émission, nous avons rendez-vous avec Laurent Delmas pour un "plateau ciné", chaque jour un conseil de film à voir sur Univers Ciné, plateforme VOD dont France Inter est partenaire.

