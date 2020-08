Le rire dans tous ses éclats

De quelle manière le rire peut-il participer à notre bien-être ? Pourquoi avons-nous besoin d’humour pour accepter les étapes dures de la vie ? En quoi aide-t-il à rebondir ? Et que se passe-t-il lorsqu'il anéantit ?

Si les pleurs d’un nourrisson peuvent-être particulièrement crispants, il est difficile de ne pas être touché par un bébé qui éclate de rire.

Très tôt, bien avant de savoir parler les bébés se servent du rire pour communiquer avec les autres. Ils cherchent à générer sur notre visage une expression similaire.

Bref dans une vie d’humain, le rapport au rire commence plutôt bien. Mais assez vite il se complique. Ne serait-ce que dans les dessins animés que l’on regarde quelques années plus tard. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la plupart de ces dessins animés, plus le méchant est cruel, machiavélique et impitoyable plus il rit fort. Et son rire tonitruant n’a rien de communicatif. Il est super flippant. Il rend le méchant encore plus terrifiant.

En fait au fil des années on réalise à quel point la palette du rire est vaste. Sarcastique ou moqueur il peut blesser voire démolir. Satyrique ou engagé il peut être une arme de résistance. Affectueux ou libérateur il peut faire un bien fou.

Le problème avec le rire c’est qu’on utilise un même mot pour décrire Des situations, des intentions, des ressentis diamétralement opposés.

Alors nous allons faire la part des choses ce matin. On s’intéresse aux différentes facettes du rire à ses bienfaits et à ses ravages avec nos invité.e.s :

Emma la Clown

Boris Cyrulnik , neuropsychiatre, a récemment dirigé l’ouvrage Mais où est passé l’humour paru aux éditions Odile Jacob

, neuropsychiatre, a récemment dirigé l’ouvrage Mais où est passé l’humour paru aux éditions Odile Jacob Bruno Humbeeck, professeur de psychopédagogie à l’université de Mons en Belgique. Auteur de Leçons d'humour, rire pour rebondir et L'Humour pour aider à grandir parus aux éditions Mols

