Aujourd'hui, à l'occasion de la rétrospective à la cinémathèque, zoom sur un des plus grands acteurs du cinéma français : Louis de Funès.

Louis de Funès : pleins feux sur un acteur inimitable. Ici, dans le film "Le tatoué" (1968) de Denys de La Patellière © AFP / ASCOT / CINERAID / LES FILMS COP / COLLECTION CHRISTOPHEL

Je suis ignoble et ça fait rire

Ainsi parlait Louis de Funès quand il évoquait les rôles qu’il incarnait au cinéma.

L’ignominie de ses personnages continue de nous faire rire. Pendant le confinement, une vingtaine de ses films ont été diffusés sur les différentes chaînes de télé. Et les audiences en attestent, il est toujours aussi populaire. Plus de 5 millions de téléspectateurs pour La Folie des grandeurs et pour La grande vadrouille, pas moins de 4 millions pour Rabbi Jacob et l’Aile ou la cuisse.

Louis de Funès est depuis plusieurs générations l’acteur comique préféré des Français. Mais comment a-t-il pu attirer autant de sympathie avec des personnages concentrant autant de défauts ?

Roublard, menteur, lâche, égoïste, colérique, obséquieux, méprisant… De Funès c’est nous en pire et c’est pour ça qu’on l’aime. C’est en tous cas une des idées avancées dans l’exposition très réussie que lui consacre la cinémathèque de Paris actuellement.

L’occasion pour nous ce matin de s’intéresser au parcours et à la filmographie de cet acteur à la carrière hors du commun qui s’est fait une place à part dans le cœur de nombreux français.

Nos invité.e.s :

Alain Kruger , commissaire de l'exposition à la cinémathèque

, commissaire de l'exposition à la cinémathèque Mylène Demongeot, actrice et partenaire de jeu de Louis De Funès dans les Fantomas

