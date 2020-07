Est-ce que procrastiner est un vilain défaut ou une qualité ? C'est la question qu'on se pose ce lundi matin sur France Inter.

La procrastination © Getty / Westend61

Est-ce que vous faites des "to do" listes ? Si oui, est-ce que vous arrivez à rayer les tâches en fin de journée ou de semaine ? Ce lundi matin, nous décidons de ne rien rayer et de tout remettre au lendemain. Nous nous glissons dans la peau d'un procrastinateur en début de semaine.

La procrastination, une qualité ou un défaut ?

Si la procrastination était une qualité, plutôt qu'un défaut ? Après tout, repousser à plus tard, c'est une jolie manière d'avoir foi en l'avenir. C'est aussi un pied de nez au temps qui passe, presque un déni de l'inéluctable course du temps. Il y a là de l'audace et une forme de résistance.

Pour en parler avec nous, ce lundi matin, un procrastinateur qui s'assume, l'écrivain Florent Oiseau, auteur des Magnolias, aux éditions Allary et de "Je vais m'y mettre", le réalisateur, Guillaume Podrovnik, du webdocumentaire "On verra demain : excursion en procrasti-nation", diffusé sur Arte et Rebecca Dautremer, autrice illustratrice qui travaille sur le concept du temps et donne vie à un magnifique personnage Jacominus Gainsborough, dans "Midi Pile", aux éditions Sarbacane.

