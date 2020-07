Etes-vous un chineur ? une bonne chineuse ? Ce lundi matin, nous parlons de notre passion pour la brocante dans l'Eté comme jamais.

Passion brocante © Getty / WIN-Initiative

Quel plaisir de flâner dans les allées d'une brocante le dimanche matin, quand le soleil n'est pas encore à son zénith. Quel plaisir de s'extasier devant des petits coquetiers en émail, devant une table en formica ou un adorable pupitre d'écolier. Et pourtant, ce n'est pas encore tout à fait évident pour les brocanteurs en ce début de mois de juillet. La crise du coronavirus fait du mal à ce secteur comme à tant d’autres. Mais une émission spéciale sur France 2 vient consoler, mardi soir, les mordus de vide-greniers. Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? Oui, évidemment, quand ces objets ont eu plusieurs vies.

Nous dessinons les contours de cette passion française pour la brocante, le bonheur de négocier le prix, celui de raconter l'histoire d'un objet, et puis bien sûr : acheter un machin dont on n'a pas besoin du tout, juste parce que c'était pas cher et que le vendeur était sympa. Ou pour le simple plaisir de dire : "ma grand-mère avait les mêmes".

Avec nous, pour en parler, Sophie Davant qui anime "Affaire Conclue" sur France 2 tous les jours à 16 heures et qui sera en prime time mardi 7 juillet pour un Duel des brocanteurs, Philippe Delerm, écrivain et chineur et une dernière chineuse, qui vend ces vieux objets en ligne, Charlotte Cadé, cofondatrice de Selency.

Le coup d’œil à la presse avec le journal d'un père déconfiné

Tous les lundis, nous appellerons après 10 heures, Nicolas Santolaria, journaliste au Monde qui raconte son quotidien dans son "Journal d'un père déconfiné". Ce lundi, il nous parle des playmobils.

