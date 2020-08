Levons la tête et ouvrons les yeux. Il s'est passé beaucoup de choses cette année dans les étoiles. L'homme a observé les étoiles, a appris sur elle et s'emploi à aller plus loin. C'est le produit d'un travail au long cours qui peu à peu nous fait découvrir l'univers où nous occupons une place.

Balade sous les étoiles © Getty / brightstars

Nos invités ce matin

Hervé Dole, astrophysicien et professeur à l'université de Paris Saclay. Il étudie la cosmologie au moyen de satellites placés dans notre système solaire : les planètes, galaxies et corps célestes les plus éloignés de la Terre et la structure de l'Univers. Il est notamment l'auteur de Le côté obscur de l'univers chez Dunod en 2017. Il a aussi écrit sur ce sujet deux articles disponibles sur le site "The Conversation", notamment à l'attention de celles et ceux voulant devenir astrophysiciens.

Il étudie la cosmologie au moyen de satellites placés dans notre système solaire : les planètes, galaxies et corps célestes les plus éloignés de la Terre et la structure de l'Univers. Il est notamment l'auteur de Le côté obscur de l'univers chez Dunod en 2017. Il a aussi écrit sur ce sujet deux articles disponibles sur le site "The Conversation", notamment à l'attention de celles et ceux voulant devenir astrophysiciens. Olivier Sauzereau, astrophotographe indépendant et historien des sciences. Il est notamment l'auteur de Le ciel étoilé aux éditions Gulfstream et bientôt de la bande-dessinée L'histoire extraordinaire de Jules Vernes aux éditions Petit à petit. Il a fondé le planétarium "la chapelle aux étoiles" au village de la Chapelle aux Lys en Vendée.

Programmation musicale