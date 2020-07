Pourquoi lire Victor Hugo aujourd'hui ? Ce grand écrivain reste présent, symboliquement, dans nos vies. De quelle manière ses œuvres nous ont marqué.e.s et continuent de nous toucher ?

Confronter Victor Hugo à cette période étrange, il faut s'y essayer. Car celui qu'on présente souvent comme le plus grand écrivain français, romancier, poète, dramaturge, mort il y a 135 ans, est diablement contemporain. Nous avons besoin de Victor Hugo aujourd'hui. Il fut précurseur de biens des combats. Celui pour plus d'égalité entre les hommes et les femmes, notamment. La défense des plus faibles, aussi. Les misérables, film de Ladj Ly tourné à Clichy Montfermeil a obtenu, faut-il le rappeler le César 2020 du meilleur film. Le journal le Monde propose une très belle collection Hugo : les plus grands ouvrages de l'auteur, dans leur édition originale. Allez pour une fois : on a même le droit de dire qu'on ne va pas relire Victor Hugo, mais le lire tout court.

Retour sur l'oeuvre de ce grand homme avec nos invité.e.s :

L'écrivain Erik Orsenna

La président de la Société des amis de Victor Hugo, Arnaud Laster

Laura El Makki , auteur du livre Un été avec Hugo, avec Guillaume Gallienne

, auteur du livre Un été avec Hugo, avec Guillaume Gallienne Redek , co-fondateur de la chaîne de vulgarisation littéraire Le Mock

, co-fondateur de la chaîne de vulgarisation littéraire Le Mock Au téléphone, la metteuse en scène Manon Montel

