Le monde est divisé en deux catégories, ceux qui ont un nez et ceux qui n'en ont pas. Vraiment ? L'odorat nous sert à chaque instant. Nous sommes parfois importunés, parfois ramenés à des souvenirs d'enfance. Il est un sens à part entière et nous pouvons tous le cultiver. On ne naît pas nez, on le devient !

D'aucun ont l'oreille absolue, d'autres auraient le nez absolu. C'est un sens que nous utilisons tous mais auquel nous ne sommes pas sensibilisés. Certains de nos plus anciens souvenirs y sont pourtant associés. Du pain chaud le matin à l'odeur de la mer sur les plages au soleil l'été, nous percevons des odeurs variées à longueur de journée.

Il a suffit d'un simple pschiiit. J'étais chez le coiffeur, l'autre jour, et une cliente a demandé de la laque après son brushing. Le coiffeur a vaporisé. Et là, j'ai soudain vu et entendu ma grand-mère. Ses bigoudis, dans la salle de bain. Son peignoir vert. Son éclat de rire. Tout était là, intact. Des souvenirs vieux de quelques dizaines d'années, qui étaient encapsulés dans une simple odeur, celle de la laque dans un flacon doré.

Ce genre d'expérience nous tombe tous dessus. Le pouvoir de l'odorat peut être fascinant. D'un coup, d'un seul, une odeur nous atteint et éveil en nous une odeur. Malheureusement la plupart d'entre nous invoque moins facilement une odeur qu'une image ou qu'une couleur.

Comment affiner notre odorat ? Est-ce possible ?

Aujourd'hui, on s'intéresse à celui qui est souvent le parent pauvre de nos sens. Il est pourtant riche, subtil et omniprésent. Apprendre à distinguer les odeurs, à les identifier, à y mettre un nom. Une fleur, un plat, une ville même ? Aujourd'hui pour nous éclairer sur le sujet :

Mathilde Laurent, "Nez" créatrice de parfum chez Cartier.

La crise du coronavirus, dont l'un des symptômes est la perte de l'odorat est venue nous rappeler l'importance de ce sens. Alors posons nous la question. Faut-il entraîner notre nez ? Et comment ? Sans doute est-ce surtout une question d'attention aux odeurs autour de nous. L'odorat n'est pas un don, mais un sens à cultiver.

