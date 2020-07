Si nous souffrons des mêmes symptômes, avons nous mal de la même manière ? On ne le saura jamais. La douleur est intime. Elle ne se partage pas. En revanche, elle s'écoute et se comprend. "La douleur c'est dans la tête"? Tout-à-fait, et c'est essentiel. La question est de comment la prendre en charge.

La douleur © Getty / TravelCouples

Il y a quelque chose d'intrigant : c'est de savoir si tout le monde voit les mêmes couleurs. Nous avons tous appris, enfants, que telle couleur s'appelait bleu et telle autre jaune. Mais comment être sûr qu'on voit vraiment la même chose? Je ne parle pas des aveugles et des daltoniens, bien sûr. Mais peut-être que vous voyez mon bleu en jaune et que je vois votre jaune en bleu ! Nous avons simplement appris à mettre le même mot sur une couleur qu'on perçoit différemment. Une histoire de convention.

Eh bien l'évaluation de la douleur est tout aussi fascinante : si je souffre des mêmes symptômes que vous, est-on sûr que vous avez aussi mal que moi? Non, bien sûr que non. On ne le saura jamais, parce que la douleur est intime. Elle ne se partage pas. C'est bien parce qu'elle est intime que Baudelaire la tutoie dans son célèbre poème : "Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici."

Nous essaierons de comprendre ce qu'est la douleur, comment l'évaluer et la prendre en charge avec nos invités :

Alain Gahagnon, médecin généraliste et algologue (spécialiste de la douleur), co-auteur de Tu comprendras ta douleur chez Fayard en 2019.

médecin généraliste et algologue (spécialiste de la douleur), co-auteur de Tu comprendras ta douleur chez Fayard en 2019. Christophe Thoreau, journaliste correspondant de L'Express au Canada, atteint d'Algie vasculaire de la face et auteur de La vie est un sport individuel aux éditions Fauves en 2018.

journaliste correspondant de L'Express au Canada, atteint d'Algie vasculaire de la face et auteur de La vie est un sport individuel aux éditions Fauves en 2018. Chantal Wood, pédiatre spécialiste de la douleur ancienne cheffe de service du centre anti-douleur de l'hôpital Debré et du CHU de Limoges.

Témoignez

Durant l'émission, contactez-nous ! Nous attendons vos réactions, interventions et témoignages au 01 45 24 70 00, et écrivez nous ici.

Programmation musicale