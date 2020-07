En France, seulement 2% des rues portent un nom de femme. Pourtant, elles sont nombreuses a avoir marqué l'Histoire. Pourquoi notre société les invisibilise-t-elle ? Pour réhabiliter leur mémoire, retour sur le parcours de grandes femmes.

Panthéonisation de Simone Veil avec son mari Antoine en 2017 © Getty / Sopa image

Je n'écris jamais de lettre manuscrites, mais certaines adresses me donnent envie de prendre la plume. Un ami habite rue Rosa Bonheur, à Bordeaux. Je lui envoie des courriers, pour le simple plaisir d'écrire ce joli nom sur une enveloppe. D'autant plus joli que ce n'est pas un pseudo, elle s'appelait vraiment Bonheur ! Marie-Rosalie Bonheur, artiste du 19ème siècle qui aimait peindre les animaux. Son coup de pinceau pour saisir la silhouette d'un cheval ou d'une vache était une pure merveille. Aussi est-il mérité que son nom soit devenu célèbre aussi que celui de Degas ou Monet.

Ah, attendez... non. On me souffle dans l'oreillette qu'elle est un peu moins connue. Ok, pardon. Sans doute n'avait-elle pas assez de talent alors, au temps pour moi...

Alors pourquoi l'histoire avec un grand H a-t-elle retenu aussi peu de destins féminins ?

Réponse avec nos invitées :

Aude Gogny-Goubert , autrice, comédienne et réalisatrice, créatrice de la chaîne Youtube : Virago

, autrice, comédienne et réalisatrice, créatrice de la chaîne Youtube : Virago Ophélie Latil , fondatrice du collectif Georgette Sand,

, fondatrice du collectif Georgette Sand, Mame-Fatou Niang , enseignante et chercheuse en littérature francophone aux États-Unis, autrice du documentaire Mariannes noires en 2016,

, enseignante et chercheuse en littérature francophone aux États-Unis, autrice du documentaire Mariannes noires en 2016, Véronique Le Bris, journaliste culturelle, du site Cinewoman et fondatrice du Prix Alice Guy (au téléphone).

