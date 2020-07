De quelle manière le cerveau peut-il nous induire en erreur ? Comment appréhender les biais cognitifs ? Et comment savoir lorsqu’il nous joue des tours ? Au programme aujourd'hui : un docteur en neurosciences et un mentaliste répondent à toutes vos questions sur cet organe fascinant !

Cerveau, mon pire ennemi ? © Getty / Compassionate Eye Foundation/Paul Bradbury/OJO Images Ltd

Souvenez-vous de votre dernière grosse engueulade. Oui je sais, c'est sympa comme façon d'attaquer la semaine, dans la joie et la bonne humeur, désolée. C'est bon, vous y êtes ? Maintenant, une question : la personne en face avait-elle vraiment compris votre point de vue, ce jour-là ? Eh bien ça n'est pas certain du tout. Et c'est la faute de votre cerveau. Oui, votre cerveau est en biais. Ou plutôt, votre perception de la réalité est truquée, elle est perturbée par ce qu'on appelle des biais cognitifs. L'illusion de transparence en est une : on surestime notre capacité à se faire comprendre. On s'imagine que ce qu'on dit est très clair même quand ça ne l'est pas. Résultat, on s'engueule. Allez, rappelez-le, rappelez-la, et réconciliez-vous !

Je vous propose ce matin qu'on se penche sur tous les moments ou notre cerveau nous joue des tours. Cet organe a beau être une merveille, il n'est pas toujours de notre côté et il faut parfois apprendre à lutter contre lui. Posez-nous vos questions, nous y répondons avec nos invités :

Albert Moukheiber , docteur en neuroscience et psychologue clinicien, son dernier livre Votre cerveau vous joue des tours, est paru chez Allary Editions

, docteur en neuroscience et psychologue clinicien, son dernier livre Votre cerveau vous joue des tours, est paru chez Allary Editions Fabien Olicard, mentaliste, passionné du cerveau. Son prochain livre, Le bonheur se cache dans un coin de votre cerveau, paraîtra chez First éditions le 24 septembre et il sera au Zenith de Paris le 20 novembre pour son spectacle Singularité

