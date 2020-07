La sagesse évoque une capacité à vivre en conformité avec son éthique, à trouver sa juste place, vis à vis des autres et du monde. En avons-nous été capables ces derniers mois? Si certains ont fait preuve de sagesse, de stoïcisme même, ce sont bien les soignants. Quand la philo rencontre la crise sanitaire.

On gagne souvent à interroger les mots qu'on emploie tous les jours. Combien de fois demande-t-on à ses enfants d'être sages ? Combien de fois leur promet-on telle ou telle chose à la condition qu'ils soient bien sages, dans le train, dans un magasin ou chez des gens ? Ce mot est vertigineux, quand on y songe. La sagesse consiste-t-elle à se tenir tranquille et discipliné ? Sans être philosophe, la sagesse m'évoque plutôt une capacité à vivre en conformité avec son éthique, à trouver sa juste place, vis à vis des autres et du monde. Donner un sens, en somme, à cette vaste absurdité qu'est la vie !

On a l'air malins, à répéter à nos enfants d'être bien sages... Le sommes-nous, nous-mêmes? Et l'avons-nous été pendant les derniers mois? Je vous propose ce matin de confronter la crise sanitaire exceptionnelle que nous traversons à la sagesse des philosophes. Et en particulier au stoïcisme. Prenons l'exemple des soignants et soignantes : seraient-ce des stoïciens et des stoïciennes? Si par hasard vous pensiez que la philo n'avait rien de concret, peut-être allez-vous changer d'avis. 2020, année stoïcienne.

Le stoïcisme prône de savoir accepter la situation et ses contraintes, et d'être capable d'agir en conséquence, de prendre ses responsabilités. Les soignants ont fait face à la pandémie, aux manques de matériel et d'effectif et ont pris la tâche à bras le corps.

Nos invités ce matin

Thibaud de Saint-Maurice , philosophe et chercheur en philosophie à l'université Paris-Sorbonne.

