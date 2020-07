Il parait que les beaux réussissent mieux dans la vie. On va se demander ce mardi matin à quoi sert la beauté et surtout comment se débarrasser de la norme ?

A quoi ça sert d'être beau ou belle dans notre société ? © Getty / ShotPrime

Qu'est-ce qu'un beau, qu'est-ce qu'un moche ? Ce mardi matin, on revient sur l'essence même de la beauté. A quoi elle sert ? Peut-on ne plus en parler ? Peut-elle être normée, objective ? Interrogeons notre regard et la façon dont on perçoit la beauté. Tâchons de nous garder de toute hypocrisie. La beauté est intérieure, nous direz-vous. N’empêche que nous avons tous et toutes, peu ou prou, les mêmes critères de beauté.

Pour en parler, la philosophe Danielle Moyse, également chroniqueuse à La Croix, Jean-François Marmion, au téléphone, qui a dirigé l'écriture de "Philosophie des beaux et des moches", aux éditions Sciences Humaines et l'instagrameuse Camille Aumont Carnel qui est derrière le compte Je m'en bats le clito et qui prône le body positivisme.

