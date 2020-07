Aimer chanter, savoir chanter, parfois la différence est cruelle. Pourtant le chant est un ressource que nous possédons tous. Nous sommes l'instrument. Apprendre à le connaître, à l'utiliser et tous les plaisirs du chant deviennent accessibles ! On en parle ce matin.

Une envie de chanter © Getty / Westend61

D'où vient le charme ? Attendez, on ne se demande pas à quoi tient le charme d'une personne. Question compliquée et beaucoup trop subjective. Non, on parle plutôt d'étymologie : quelle est l'origine du mot "charme"? Eh bien il vient du latin "carmen", qui signifie "chant". Le chant et le charme sont intimement liés. Ce n'est pas Ulysse, envoûté par les sirènes, qui vous dira le contraire...

Entamons ce matin une promenade à travers chant. Seul ou à plusieurs et quel que soit le niveau, le chant suscite, ces derniers temps, un incontestable engouement. Alors n'ayons pas peur de la plus simple des questions : ça vous fait quoi, de chanter? Quel effet dans le ventre, dans le cœur, sur l'humeur, le moral? Quels effet sur la santé, sur le bien être? Que vous préfériez la chorale ou le karaoké, ou même la cabine de douche... Nos histoires auront, nous le savons déjà, un charme fou.

Avec nous pour en parler

Jarry, humoriste présentateur sur TF1 de "Good singers", émission qui se penche sur nos capacités. Comment découvrir nos voix?

Sofi Jeannin, directrice musicale de la Maîtrise de Radio France.

LEJ, groupe de chant, corde et percussions.

