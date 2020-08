De visioconférence en téléconsultation médicale, la crise sanitaire a changé notre rapport aux algorithmes. De quelle manière le coronavirus et le confinement ont changé notre vision des intelligences artificielles ? Quels changements sont à prévoir pour le monde de demain ?

Dis Siri, ai-je raison de m'inquiéter ? Comme beaucoup de monde en ce moment, j'ai peur d'une deuxième vague de covid 19. J'ai peur d'un éventuel reconfinement. J'avais besoin de savoir. Alors j'ai demandé à l'assistant vocal d'Apple, qui a réponse à tout.

Dis Siri, y'aura-t-il une deuxième vague ? Pour tout vous dire, j'espérais qu'il ne comprendrait pas, et que sa réponse serait amusante, qu'il me parlerait d'océan et de vagues à surfer. Mais non, Siri a compris ma question. Sauf qu'en guise de réponse, il me renvoie sur des articles datant de juin sur la crainte d'une deuxième vague. L'assistant vocal, en l'occurrence, ne surfe pas sur l'actu brûlante ! Merci Siri, mais tu ferais mieux de me parler de l'écume des vagues.

Toutes les crises offrent l'occasion de se poser les bonnes questions. Celle du covid doit, assurément, nous permettre d'interroger l'intelligence artificielle, qui est déjà partout dans nos vie. Y a-t-il un effet Covid sur notre relation avec elle ?

Voilà la question que nous allons nous poser jusqu'à 11h. Que peuvent-elles pour nous, ces intelligences artificielles, quelles améliorations, quelles aides, notamment sur le plan médical ? Mais quels risques impliquent-elles aussi ? Et quelles limites doit-on fixer pour des machines plus éthiques ? N'hésitez pas à poser toutes vos questions à la page de "l'été comme jamais", sur franceinter.fr, ou sur l'application mobile d'Inter. Deux spécialistes sont là pour vous répondre. Intelligences artificielle à l'heure du coronavirus.

Nos invité.e.s :

Antonio Casilli , sociologue

, sociologue Laurence Devillers, professeure en Intelligence artificielle

