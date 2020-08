La nuit est un espace à part. On y dort, on y pense et ressent les choses différemment aussi. Qu'est-ce qu'être insomniaque? Quels horizons et quels dangers apparaissent lorsque nous restons éveiller jusqu'au matin. Aujourd'hui, nous parlons de la nuit comme jamais !

Les nuits d'insomnie © Getty / Boy_Anupong

Il y a beaucoup de phrases de grandes personnes que les enfants trouvent bizarres. Mais quelles sont celles dont vous vous souvenez, une fois adulte? Les phrases que vous ne compreniez pas, celles qui vous faisaient penser que vraiment, il ne faisait pas bon grandir? Pour ma part, c'était une question, toute bête : « tu as bien dormi? »

Cette question me rendait folle, quand j'étais petite, je m'en souviens très bien. Comment peut-on bien dormir? Soit tu dors, soit tu es réveillée. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée ! Ça veut dire quoi de dormir bien ou mal ? Ensuite, j'ai grandi. Et j'ai compris. J'aurais préféré rester dans l'ignorance, sur ce coup-là.

Parlons de l'insomnie, ce matin. Un mal aussi répandu que mystérieux et pluriel. Y aurait-il autant d'insomnies que d'insomniaques? Nous allons tâcher de savoir comment l'affronter, ou comment s'en faire une alliée. Et nous allons plonger avec délice dans la littérature, car elle est truffée d'insomniaques. Je vous livre, d’ores et déjà, cette citation de Céline : « Ne croyez donc jamais d'emblée au malheur des hommes. Demandez-leur seulement s'ils peuvent dormir encore. Si oui, tout va bien. Ça suffit. »

Les nuits comme jamais !

Nos invités

Christiane Taubira, ancienne Garde des Sceaux et autrice de Nuit d'épine aux éditions Plon, 2019.

Olivier Pallanca, psychiatre spécialiste du sommeil et auteur de Dormir sans médoc ni tisane aux éditions Marabout, 2018.

