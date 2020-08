Certaines familles en possèdent plus que d'autres, mais toutes les histoires ont leurs secrets. Mais comment les secrets, et les secrets de famille en particulier, nous affectent-ils ? Faut-il tout dire ? Inversement, quel est le poids du silence qui se transmet de génération en génération ?

Bonjour à tous, bonjour à toutes !

Mentir par omission, pense-t-on souvent, est moins moche que de mentir tout court. Mais ça reste un mensonge. Alors pourquoi ne parle-t-on jamais des "mensonges de famille"? L'expression consacrée, ce sont les "secrets de famille".

C'est joli, un secret. C'est mystérieux et chargé de magie. Le secret convoque la confidence, la confiance, le petit cercle de privilégiés à qui on raconte en chuchotant. Le secret porte un bel habit. Le mensonge, beaucoup moins.

En le prononçant à voix haute, ce mot "secret", on en entend un autre. "Se crée", du verbe créer.

Qu'est-ce qui se crée dans un secret de famille ?

Beaucoup de choses, assurément. Il se crée de la douleur ou des questions. On peut souffrir toute sa vie de quelque chose que pourtant on n'a jamais su. On peut aussi très bien vivre avec, peut-être cette émission sera-t-elle l'occasion aussi, grâce à vos témoignages, de dédramatiser le secret de famille !

Toutes les familles ont leurs secrets. Racontez-nous les vôtres, je ne les répéterai à personne. Soyez les bienvenu.e.s.

Nos invitées :

Marie-Hélène Lafon , professeure et écrivaine

, professeure et écrivaine Martine Lani-Bayle, psychologue clinicienne et professeur des sciences de l'éducation

psychologue clinicienne et professeur des sciences de l'éducation Marie-Odile Mergnac, généalogiste

