Avez-vous la main verte ? Cultiver son potager est un travail qui peut être très gratifiant. À condition de respecter quelques principes accessibles à toutes et tous. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'art d'écouter et d'accompagner son potager.

Le potager des paresseux © Getty / Mike Harrington

Je n'ai pas les mains vertes. Je le dis sans honte aucune ce matin, car je l'ai déjà révélé à l'antenne pendant le confinement. Lors d'une chronique où je donnais des idées pour occuper les enfants à la maison. Semez des graines, ai-je conseillé aux familles : ne sous-estimez pas l'émerveillement que suscite le spectacle de la nature à l'œuvre. J'ai notamment découvert que lorsqu'on plonge dans un verre d'eau la racine d'un poireau (la partie poilue, qui ne se mange pas), un nouveau poireau se met à pousser. Il se reconstitue, il ressuscite ! Magie. Bref, le confinement a suscité chez moi des envies de récolte.

Et je suis loin d'être la seule. Alors ne nous arrêtons pas en si bon chemin, nous autres néophytes et lançons-nous vraiment dans un potager. Bon, surtout si vous avez un jardin, c'est vrai que ça aide. Et même si vous êtes nul.les, même si vous avez la flemme, vous allez y arriver.

Comment débuter un potager ? Comment faire à la fois simple et mieux ? Ce sont de ces questions que discuteront nos invités

Didier Helmstetter , fils d'agriculteur, ingénieur agronome et jardinier paresseux , auteur de Réussir son potager du paresseux, aux éditions Tana, 2020 et également youtuber.

, fils d'agriculteur, ingénieur agronome et , auteur de Réussir son potager du paresseux, aux éditions Tana, 2020 et également youtuber. Julie Iannuzzi, potagère en transition et youtubeuse de la chaîne "Le potager du Ferron".

potagère en transition et youtubeuse de la chaîne "Le potager du Ferron". Philippe Collignon, journaliste jardinier sur TVMatin, auteur de Je cultive mon potager pour les nuls, aux éditions First, 2020.

Durant l'émission, contactez-nous ! Nous attendons vos réactions, interventions et témoignages au 01 45 24 70 00, et écrivez-nous ici.

►► Et gardez le contact en laissant un message sur notre répondeur au 01 56 40 68 68

Programmation musicale