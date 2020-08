L'art est un moyen d'expression universel. Pourtant, les enfants ont longtemps été tenus à l'écart des institutions artistiques et culturelles. Mais comment faire pour les initier, les familiariser à l'art ? Comment les amener à aimer l'art, sous toutes ses formes ?

Comment faire aimer l'art aux enfants ? © Getty / Gary John Norman

Je me souviens d'un monstre sacré ému aux larmes devant des gosses de 10 ans.

C'était un documentaire. On y voyait d'abord des enfants plantés devant un tableau de Pierre Soulages. « Mais en fait, c'est pas tout noir », disait l'un d'eux. « Ça change en fonction du moment de la journée, répondait un autre. Il y a de la lumière sur le tableau. Le gars peint avec de la lumière, quoi ! ».

L'auteur de ce documentaire, Stéphane Berthoumieux, est ensuite allé montrer ces images, cette discussion d'enfants dans un musée, au peintre lui-même : Pierre Soulages devait avoir 97 ans à l'époque (il affiche un siècle au compteur aujourd'hui). Et le maître de l'outre-noir en a pleuré. Car ces gamins avaient tout compris. La lumière. « Je ne peins pas du noir, répète Soulages, je fais vibrer la lumière. »

La belle intuition de ces enfants est de celles qui gonflent d'espoir.

Apprivoiser l'art, c'est donc possible dès l'enfance. Et un musée n'est pas forcément à périr d'ennui. Encore faut-il savoir comment visiter le musée, comment parler d'art aux plus jeunes, comment les initier.

Voilà notre sujet, jusqu'à 11 h : l'art et les enfants d'abord !

Avec nos invitées :

Sylvie Girardet, co-fondatrice du Musée en herbe

Pauline Pons, autrice, historienne de l'art et conférencière en entreprise

Aller plus loin

Araignées, lucioles et papillons, la dernière exposition du Musée en herbe

L'art pas bête, de Pauline Pons, édité par Bayard en mars 2020

