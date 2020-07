Il paraît que quand nous sommes en groupe, nous prenons rapidement des décisions absurdes. On vous fait voyager en absurdie ce mardi matin.

Excursion en absurdie © Getty / John M Lund Photography Inc

Je pense à Perceval, ce matin. Vous savez, l'un des camarades du roi Arthur. C'est surtout la version Kaamelott qui m'intéresse. Dans la série culte d'Alexandre Astier, les répliques de Perceval sont des bijoux d'humour absurde. Ce chevalier de la table ronde est capable de lancer à des inconnus : "Je connais une technique pour tuer trois hommes en un coup, rien qu'avec des feuilles mortes ! Alors là, vous êtes deux, vous avez bien de la chance."

Absurde, vous dis-je. Et donc un peu clivant. Mais il y a des gens - beaucoup de gens, moi la première - que Kaamelott fait pleurer de rire. Et quand on y pense, l'humour est bien le seul domaine où l'absurde est applaudi. Qu'en est-il dans le milieu professionnel? Et dans les administrations? Qu'en est-il dans la cabine de pilotage d'un avion? Partout où se prennent des décisions, l'absurdité est en embuscade.

Les décisions absurdes ! Tout le monde en prend, mais reconnaissons que c’est plus grave à certains niveaux. Essayons, ce mardi, de comprendre les mécanismes des décisions qui n’ont aucun sens ou qui conduisent à un gros ratage. Pour nous aider, Christian Morel, sociologue et auteur d'une série de livres sur les décisions absurdes, éditée chez Gallimard et Julia De Funès, philosophe et autrice du livre "Le développement (im)personnel", aux éditions de L'observatoire et du livre numérique "Et après ? N.9 Ce qui changerait tout sans rien changer".

Témoignez

Durant l'émission, contactez-nous ! Nous attendons vos réactions, interventions et témoignages au 01 45 24 70 00, et écrivez nous ici.

►► Et gardez le contact en laissant un message sur notre répondeur au 01 56 40 68 68

Programmation musicale