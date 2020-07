Les insectes sont nos amis

Pourquoi trouve-t-on les insectes répugnants ? Il paraît que c'est une manie typiquement française. Chantons les louanges des petites bestioles pour mieux les protéger.

Et si on s'émerveillait? Je vous propose d'ouvrir grand les yeux devant un bijou de la nature : une petite bête qui sait que vous êtes là sans vous voir ni vous entendre. Elle a un super-pouvoir, ni plus ni moins ! Je parle de la blatte. Vous avez peut-être frissonné en entendant ce mot. Moi-même, je ne fais pas la maligne, la blatte me rappelle une séance de dissection insoutenable au lycée. Mais cet insecte est doté de "cerques", des organes sensoriels qui repèrent le moindre minuscule courant d'air et peuvent donc savoir que vous approchez sans même vous avoir vu.e. Avouez que c'est très fort. D'autant que la blatte court très vite (à taille équivalente, c'est comme si un être humain galopait à 330 kilomètres heures). Alors oui, il est fastoche de s'émerveiller devant un bel oiseau ou un papillon, mais les blattes, les mouches, les puces peuvent aussi nous faire rêver.

Tâchons de poser un autre regard sur les insectes

Si ces petites bestioles nous font peur ou nous dégoûtent, c'est parce qu'on les connait mal. Elle sont pourtant tellement précieuses. Bon et si vraiment, la blatte est au dessus de vos forces, pensez à la coccinelle.

Coup de projecteur sur les insectes, ce mercredi matin. Rendons à ces mal-aimés l’hommage qu’ils méritent. Pour en parler, François Lasserre, entomologiste, vice-président de l'Office pour les insectes et leur environnement, auteur de "Sauvons les insectes. Les 10 actions pour (ré)agir !" (Rustica), Pascal Chabalier, jardinier de l'harmas de Jean-Henri Fabre, dans le Vaucluse et Jean-Claude Dunyach, auteur de science-fiction et notamment du roman "Trois Hourras pour Lady Evangeline" (L'Atalante).

