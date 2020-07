Ce matin, cap sur l'aventure ! On déterre les trésors ancestraux qui font rêver petits et grands. Quelles sont vos plus belles histoires de chasse ? Quelle quête vous fascine ?

Quelles sont vos plus belles histoires de chasse au trésor ? © Getty / Imgorthand

30 kilos de pièces d’or dissimulées dans le mur d’un immeuble de la rue Mouffetard, découverts par hasard.

Nous sommes en 1938 quand des ouvriers travaillant à la démolition d’un immeuble au 51 et 53 de la rue, mettent à jour une cachette renfermant ce magot accompagné d’un testament rédigé au milieu du 18ème siècle par un certain Louis Nivelle, qui souhaitait légué les pièces à sa fille. Malheureusement l’homme est mort d’une crise cardiaque avant de l’avoir avertie. Et c’est ainsi que des ouvriers ont découvert fortuitement 2 siècles et demi plus tard ce que l’on a appelé le trésor de la rue Mouffetard.

Voilà qui soulève une question tout de même : Combien de trésors planqués autour de nous, emmurés, enterrés ou engloutis, attendent patiemment qu’on les découvre ?

Cette question a hanté de nombreux explorateurs qui ont passé leur vie à chercher d’hypothétiques richesses enfouies. L’or des incas, le trésor des templiers ou celui du célèbre pirate la Buse ont attisé bien des convoitises alors que leur existence est loin d’être avérée.

Mais peut-être que les trésors les plus précieux sont justement ceux que l’on ne trouve jamais parce qu’ils permettent de poursuivre l’aventure et de continuer à rêver.

Ce matin je vous propose de partir dans une grande chasse au trésor entre mythe et réalité avec nos invité.e.s :

Julien Alvarez , passionné de chasses et fondateur des Editions du Trésor

, passionné de chasses et fondateur des Editions du Trésor Guillemette Odicino , journaliste cinéma à Télérama

, journaliste cinéma à Télérama Patrick Schmoll, anthropologue, docteur en psychologie

Programmation musicale

Angèle - "Tu me regardes"

Dababy - "Rockstar"

Feu! Chatterton - "Boeing"

