Opérations secrètes, assassinats ciblés, taupes... Quand on imagine la vie d'un espion, on pense tout de suite au légendaire James Bond mais le vrai travail de fourmi des professionnels du renseignement est plus rude et moins romanesque que l'on ne pense. On plonge donc ce mardi dans leur univers.

La vraie vie des espions. Ici l'acteur Daniel Craig incarne le célèbre espion James Bond 007 au cinéma dans le film "Spectre", 2015 © AFP / EON PRODUCTIONS / COLLECTION CHRISTOPHEL

Existe-t-il un métier plus fascinant tout en étant aussi familier? A force de les voir dans des films, dans des séries, on a l'impression de tout savoir sur les espions et les espionnes. Et pourtant, on brûlerait d'en avoir un ou une sous la main pour l'assaillir de questions. Nous sommes très nombreux à avoir avalé la cinquième saison du "Bureau des Légendes", la création originale de Canal qui connaît un vif succès mondial, pendant le confinement. Et ces histoires d'agent sous couverture, ces histoires d'espions envoyés à l'étranger sous une fausse identité nous ont fait voyager plus que jamais.

Posez vos questions aux espions

Alors nous vous proposons d'interroger ce mardi matin notre fascination. Avec nous, pour en parler, un ancien espion français, Olivier Mas, alias Béryl 614, qui a créé une chaîne Youtube pour parler de son passé, Camille de Castelnau, la scénariste, du "Bureau des légendes", série qui s'est largement inspirée du quotidien des agents de la DGSE et Jonathan Zaccaï, qui joue le rôle de Raymond Sisteron.

Pendant l'émission, nous avons évoqué la série documentaire d'Arte, "Les espionnes racontent", de la journaliste Chloé Aeberhardt. Elle est partie à la rencontre d’espionnes qui ont connu la guerre froide de l’intérieur, à Paris, Washington, Moscou, ou Tel- Aviv.

Retrouvez également, sur France Inter, la série estivale de Stéphanie Duncan "Espions, une histoire vraie" et découvrez les portraits de femmes et d'hommes travaillant pour les services secrets des États-Unis, Russie, Israël, Royaume-uni ou Allemagne de l'Est.

►► Durant l'émission, contactez-nous ! Nous attendons vos réactions, interventions et témoignages au 01 45 24 70 00, et écrivez nous ici

Le coup d’œil à la presse

Tous les mardi, nous appellerons après 10 heures, Isabelle Motrot, journaliste chez Causette, le magazine mensuel féminin. Elle nous tirera toutes les semaines, le portrait d'une femme exceptionnelle.

Plateau ciné

En fin d'émission, nous avons rendez-vous avec Laurent Delmas pour un "plateau ciné", chaque jour un conseil de film à voir sur Univers Ciné, plateforme VOD dont France Inter est partenaire.

►► Gardez le contact en laissant un message sur notre répondeur au 01 56 40 68 68