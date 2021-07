Eveil aux sons et à la musique, choix d’un instrument ou pratique du solfège… Comment bien grandir en musique ?

Comment donner le goût de la musique aux enfants © Getty / Guido Mieth

On dit que la musique adoucit les mœurs mais comment amener les enfants à profiter de cette vertu et ce, peu importe leur âge ? Que leur apporte la pratique du chant ou d’un instrument ? Comment faire, aussi, pour qu’elle soit accessible à tous les enfants, de tous les milieux ? Et sinon, l’allergie au solfège, est-ce que ça se soigne ?

Dans cette émission, on parle flûte à bec et harpe, guitare électrique et chorale.

Les invité.e.s