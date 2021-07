Ce matin on essaie de comprendre nos émotions face au vide. Est-ce que tout le monde a le vertige ? Comment se manifeste-t-il et comment l'apprivoiser ? Réponses avec un artiste de cirque, une alpiniste et un médecin.

Apprivoiser le vertige © Getty / Iñigo Fdz de Pinedo

Est-ce la peur de tomber ? Est-ce l’envie paradoxale de se frotter à la chute ? Pourquoi cette boule au ventre, cette impression que le cœur se retourne ?

Ce qu’on appelle « vertige » dans le langage courant est en fait la peur du vide. Voilà qui mérite quelques précisions. Nos invité.es nous racontent leur relation avec le vide : ce grand rien qui peut prendre tellement de place.

Nos invité.e.s

Tsirihaka Harrivel , artiste circassien. Son spectacle La dimension d'après, sera en tournée dans toute la France

, artiste circassien. Son spectacle La dimension d'après, sera en tournée dans toute la France Elisabeth Revol, alipiniste

alipiniste Stéphane Besnard, médecin au CHU de Caen et chercheur en neurosciences à l'université de Caen Normandie

Nouveau : laissez-nous une note vocale

Mode d'emploi : téléchargez l'application (gratuite) France Inter si vous ne l'avez pas encore > allez à la page programmes > émission "L'été comme jamais" > cliquer sur le bouton "laisser une note vocale" (ou sur ce lien directement). On vous demandera de vous identifier, puis d'enregistrer votre message (que vous pourrez écouter et/ou refaire avant de l'envoyer)