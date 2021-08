Il y a ces animaux qui nous apportent de la joie au quotidien, ceux qu’on (re)découvre dans les documentaires ou encore ceux qu’on cherche à sauver à l’autre bout du monde. Quel est notre rapport au monde du vivant ? Quelle place la société accorde-t-elle aux animaux ?

Renouer avec le monde animal © Getty / simonkr

Lors du premier confinement nous avons découvert des photos d’animaux se réappropriant les espaces urbains. Ce monde animal que l'on pensait si éloigné de nous s'est manifesté en notre absence. Mais quelle est la place de l’Homme dans le monde animal ? Comment se comporter à l'égard des animaux ?

Les mouvements de défense des animaux se multiplient, le besoin de retrouver un lien avec le monde du vivant est de plus en plus fort… Pourquoi ? Quelle place laissons-nous à la nature et aux espèces qui la peuplent ? Comment intégrer l'idée que nous faisons partie intégrante du monde vivant ?

Et vous, aimez-vous la compagnie des animaux ?

Racontez-nous si le regard que vous portez sur le monde animal a évolué par mail, sur l'application de Radio France ou bien en appelant le 01 45 24 7000.

Nouveau : laissez-nous une note vocale

Mode d'emploi : téléchargez l'application (gratuite) France Inter si vous ne l'avez pas encore > allez à la page programmes > émission "L'été comme jamais" > cliquer sur le bouton "laisser une note vocale" (ou sur ce lien directement). On vous demandera de vous identifier, puis d'enregistrer votre message (que vous pourrez écouter et/ou refaire avant de l'envoyer)

Pour aller plus loin

Vivre ou revivre le festival Agir pour le vivant à Arles qui se tient du 22 au 29 août 2021.

Les invité.e.s

La programmation musicale