Pavillons façonnés en réseaux d’alvéoles, église inspirée de la forme d’un coquillage et du système de ventilation d’une termitière, végétalisation de l’espace… Quelles sont les inspirations pour la ville de demain ?

À quoi ressemblera la ville du futur ? © Getty / aaaaimages

Pour réinventer la ville, certains architectes et urbanistes trouvent leur inspiration dans la nature. Ils observent le vivant pour imaginer des systèmes productifs et technologiques performants, c’est le biomimétisme. Ce processus est utilisé dans plusieurs champs disciplinaires, dont l’architecture et l’urbanisme. De quels animaux ou végétaux pouvons-nous nous inspirer ?

D’autres rêvent différemment la ville du futur. Elle serait smart. Mais pourquoi repenser la ville ? A quoi pourrait-elle ressembler en 2046 ? Quels matériaux, quelles ressources seront nécessaires ?

Si vous deviez la dessiner, à quoi ressemblerait-elle ? Racontez-nous votre ville idéale par mail, sur l'application de Radio France ou bien en appelant le 01 45 24 7000.

Nouveau : laissez-nous une note vocale

Mode d'emploi : téléchargez l'application (gratuite) France Inter si vous ne l'avez pas encore > allez à la page programmes > émission "L'été comme jamais" > cliquer sur le bouton "laisser une note vocale" (ou sur ce lien directement). On vous demandera de vous identifier, puis d'enregistrer votre message (que vous pourrez écouter et/ou refaire avant de l'envoyer)

Les invité.e.s

Pour aller plus loin

Voir l'exposition en ligne Histoire naturelle de l'architecture dirigée par Philippe Rahm, architecte et docteur en architecture, au Pavillon Arsenal

La programmation musicale