Voilà 20 ans qu’une encyclopédie, qui se veut libre et participative, a changé notre rapport au savoir. Mais à quoi ressemble le monde selon Wikipédia ? Aujourd’hui, on explore les coulisses d’un des sites les plus visités au monde.

Le monde selon Wikipédia © Getty / DeFodi Images / Contributeur

Wikipédia a fêté ses 20 ans en début d’année. Pour cette raison, on a décidé de s’interroger sur cette encyclopédie devenue indispensable pour un bon nombre d’entre nous. Les connaissances accumulées ne cessent de croître, grâce notamment à la communauté qui s’est formée autour de la plateforme collaborative.

Alors qui sont les wikipédiens ? Comment l’encyclopédie questionne-t-elle notre rapport à la vérité ? Où en est-on sur la visibilité des femmes ? Wikipédia est-elle une utopie ?

Les invité.e.s

Rémi Mathis , ancien président de Wikipédia France et auteur de Wikipédia (First éditions, 2020). Il est également conservateur à la BNF.

, wikipédienne et membre du conseil d'administration de Wikipédia France depuis 2019. Elle est aussi traductrice et scénariste de BD.

, wikipédienne et membre du conseil d'administration de Wikipédia France depuis 2019. Elle est aussi traductrice et scénariste de BD. Antoine Bello, romancier. Son dernier roman Scherbius (et moi) est disponible aux éditions Gallimard.

Références

Le guide de Wikipédia pour apprendre à contribuer, et les statistiques clefs de Wikipédia en français.

Le site de la fondation Wikimédia France, riche en ressources.

L'article rédigé par la romancière Alice Zeniter sur le litige entre l'écrivain américain Philippe Roth et Wikipédia, dans la revue Live Magazine.

