Perçoit-on autrement un texte lorsqu'il est lu à haute voix ? S’entendre lire, donner du sens aux mots ou simplement écouter le grain de voix de quelqu'un qui lit... Est-ce une autre expérience de la littérature ?

Les nuances d’un mot, d’un texte sont parfois mises en lumière par la voix d’un autre, par l’émotion et le ton qu’il décide de marquer à un moment donné.

Au-delà de l’écoute, lire à voix haute pour soi, murmurer ou déclamer un texte pour quelqu'un, faire la lecture d’un conte à un enfant au coucher ou lire devant un public sont autant de formes de la lecture orale.

Que transmettons-nous quand on fait une telle lecture ? Comment se préparer ? Qu’apprécions-nous quand nous lisons à voix haute ?

Les invité.e.s

Valérie Zenatti, écrivaine et traductrice. Elle est notamment l'autrice de Jacob, Jacob (L'Olivier, 2014), prix du Livre Inter 2015 et enregistré en livre audio avec le comédien Eric Génovèse. Valérie Zenatti a aussi publié de nombreux ouvrages jeunesse à l'Ecole des loisirs, comme Une bouteille dans la mer de Gaza (2005) ou Marilou et le grand incendie (2020).

Maylis de Kerangal, écrivaine. Son dernier roman Canoës est publié aux éditions Verticales (2021). Elle a reçu le prix Medicis en 2010 pour Naissance d'un pont. Son roman Réparer les vivants a notamment été adapté au théâtre par Emmanuel Noblet en 2015.

Marc Alexandre Oho Bambe, poète et slammeur, également connu sous le nom de Capitaine Alexandre. Il fait partie du collectif "On a slamé sur la lune", et a été lauréat du Prix Paul Verlaine de l'Académie Française en 2015 pour son recueil Le Chant des possibles (La Cheminante). Son roman Les lumières d'Oujda est publié chez Calmann-Levy (2020), il en lit des extraits sur scène a capella et en musique.

Gaspard Bardel, lauréat 2021 du concours "Si on lisait à voix haute", organisé par France TV avec l'émission "La grande librairie".

