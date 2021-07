Ringard, vulgaire, kitsch, has-been, on explore ce matin toutes les facettes du moche. Pourquoi avons-nous une certaine tendresse pour ces objets ? Et que racontent-ils ?

Ringard, vulgaire, kitsch, has-been… Toutes les facettes du moche © Getty / RyanJLane

On a tous fait l’expérience du beau et éprouvé les sensations qu’il procure… Mais qu’en est-il du moche ? Comment se décline-t-il ? Peut-on aimer les choses laides ? Existe-t-il un laid beau ?

Si le moche est de l’ordre de la subjectivité, comme le beau, il reste plus complexe à définir, plus subtil, plus rigolo. Nos invités ont trouvé dans les objets ringards, dépassés ou kitsch, un monde merveilleux. Alors aujourd’hui, vive le moche !

C'est quoi le moche pour vous ?

De quel objet vulgaire, ringard ou kitsch êtes-vous le plus fier ? Décrivez-nous le moche par mail, sur l'application de Radio France ou bien en appelant le 01 45 24 7000.

Nouveau : laissez-nous une note vocale

Mode d'emploi : téléchargez l'application (gratuite) France Inter si vous ne l'avez pas encore > allez à la page programmes > émission "L'été comme jamais" > cliquer sur le bouton "laisser une note vocale" (ou sur ce lien directement). On vous demandera de vous identifier, puis d'enregistrer votre message (que vous pourrez écouter et/ou refaire avant de l'envoyer)

Les invité.e.s

Mohamed El Khatib , auteur et metteur en scène. Son spectacle Boule à neige est en tournée à partir de septembre.

, auteur et metteur en scène. Son spectacle Boule à neige est en tournée à partir de septembre. Alice Pfeiffer , journaliste et critique mode. Elle est l'autrice de l'ouvrage Le goût du moche . (Flammarion, 2021).

, journaliste et critique mode. Elle est l'autrice de l'ouvrage Le goût du moche . (Flammarion, 2021). Patrick Boucheron, historien. Il se produit sur scène aux côtés de Mohamed El Khatib pour le spectacle Boule à neige. Il signe le programme Faire l'histoire sur Arte.

