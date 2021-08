Se rassembler et défendre des valeurs communes dans la rue, vibrer à l’unisson sur une piste de danse, scander d’une unique voix l’hymne national… Pourquoi faire partie de cette somme d’individus ? La foule a de multiples visages, de multiples voix. Qu’est-ce qui nous fascine dans la foule ?

Foule à un concert à Copenhague © Getty / PYMCA

C’est une vague humaine qui danse, qui avance, qui grossit, qui stagne et qui repart. C’est une vague qui vibre ou qui chante à une voix ou plusieurs voix. Pourquoi nous rassemblons-nous ? Quels sont les mouvements de foule ?

Exaltation, angoisse, stress, joie… Quelles sensations et émotions nous procure la foule ?

Les invité.e.s

Mehdi Moussaïd, chercheur spécialisé dans le comportement des foules à l'Institut Max-Planck de développement humain à Berlin. Il est l'auteur de Fouloscopie, ce que la foule dit de nous (Editions HumenSciences, 2019). Il tient également un blog qui recense ses travaux sur la foule.

Anne-Sophie Moreau, rédactrice en chef de Philonomist, média de philosophie magazine, dédié au monde du travail, de l’entreprise et de l’économie.

Rebeka Warrior, chanteuse, musicienne, dj et co-fondatrice de la maison WARRIORECORDS. Elle fait de la musique dans trois duos : Mansfield TYA, Kompromat et Sexy Sushi. Elle mixe et produit en solo sous le nom de Rebeka Warrior.

Marion Montaigne, blogueuse, illustratrice et scénariste de bande dessinée française spécialiste de vulgarisation scientifique.

La programmation musicale

Mansfield.TYA - Auf Wiedersehen

Noel Gallagher's high flying birds - We're on our way now

James Brown - Sex machine