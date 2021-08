À un an de la crise financière de 2008, la campagne de 2007 est celle des promesses inédites, du retour au volontarisme politique. L'opposition entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy transforme les cadres partisans classiques dont les logiques traduisent déjà les prémices du "populisme" actuel.

En 2007, la France est en crise économique, victime d'un chômage endémique de masse depuis le second choc pétrolier. Les Français qui ont moins de 40 ans, n'ont connu que la crise et une sorte de sentiment d'impuissance publique s'empare de la population. Jacques Chirac est le président depuis douze ans et depuis le début de la crise, trente ans avant, la France a eu la droite, la gauche, un président de droite avec un premier ministre de gauche, puis l'inverse. Toutes les configurations ont été de mise. Et rien n'y fait, la crise est toujours là. Jacques Chirac n'a pas su transformer et réformer la France.

Deux candidats parviennent, en 2007, à sortir des cadres classiques partisans et parviennent à éloigner un certain sentiment d'impuissance de la politique ressenti jusqu'alors par le peuple. L'élection présidentielle de 2007 incarne une nouvelle ère de changement politique.

Nicolas Sarkozy, les banlieues et l'identité nationale

Les émeutes de 2005, particulièrement violentes et générales sur le territoire vont conditionner et cristalliser la nouvelle donne politique. Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, s'en saisit pleinement pour construire son image et sa campagne en tant que candidat. Il en fait l'enjeu d'actualité principal de sa candidature. Si le thème de l'identité religieuse n'est pas encore important, ni de la part des jeunes qui habitent en banlieue, ni de la part des responsables politiques, le candidat de l'UMP fait de l'ordre, la répression, l'arrêt de la violence, les principales convictions de sa campagne au point de marquer un vrai tournant dans la façon de considérer le rapport aux banlieues.

Le candidat de droite est à l'origine de la rhétorique de l'affrontement politique frontal, typique de l'opposition et sur laquelle repose toute sa stratégie électorale, préconisée par son conseiller Patrick Buisson, qui lui souffle à l'oreille les thèmes sécuritaires, régaliens, et que la Presse commence, elle aussi, à populariser. Un syncrétisme politique voué à lui ouvrir les portes de l'Elysée en parvenant à convaincre par une politique d'ouverture plus populaire que sa rivale à gauche.

Ségolène Royal entre "ordre juste" et stratégie dispersée

Face à lui, Ségolène Royale est d'abord la première femme à parvenir au second tour de l'histoire de l'élection présidentielle et à prétendre au pouvoir. À une époque où Metoo est encore très loin. Son slogan sera celui de "l'ordre juste", de la république du respect, pour faire contraste avec l'esprit de provocation de son rival et renouveler parallèlement la gauche elle-même. Trouver les mots justes pour renouer avec une partie du peuple, une base populaire et ouvrière qui avaient abandonné les rangs socialistes depuis longtemps. Mais la candidate socialiste a accumulé les erreurs stratégiques que cela soit du point de vue de ses discours de campagne, jusqu'au fameux débat télévisé d'entre-deux-tour.

Reste que les thèmes utilisés par les deux candidats traduisent déjà les prémices du "populisme" actuel en bâtissant un socle idéologique qui repose sur une certaine défiance des élites, des corps intermédiaires, sur une désacralisation de toutes les institutions. Ce qui leur permet de rallier une certaine partie non négligeable de l'électorat du Front national et offre la troisième place à François Bayrou, devant Jean-Marie Le Pen.

